OM : ça chauffe pour Gerson à Flamengo !

Comme nous le révélions il y a quelques jours, Flamengo pousse pour récupérer Gerson. Ces dernières heures, des signaux très positifs venus du Brésil sont venus renforcer la thèse d’une signature de l’ancien protégé de Jorge Sampaoli au sein du club carioca. Il ne fait plus guère de doutes que l’international brésilien de 25 ans va retourner au Brésil moyennant une belle indemnité. C’est encore de ce côté là que les discussions battent leur plein actuellement.

Mais l’urgence de récupérer des fonds pour enclencher l’arrivée de nouveaux joueurs, à commencer par Azzedine Ounahi (Angers) que l’OM apprécie tout particulièrement, va sans doute forcer le club phocéen à revoir ses prétentions à la baisse pour son joueur sous contrat jusqu’en juin 2026 et dont Igor Tudor ne veut plus. On peut donc imaginer un dénouement assez rapide de l’opération si toutes les parties jouent le jeu.

