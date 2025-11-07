OM : Timothy Weah ne comprend pas les critiques

Présent en conférence de presse avant de défier Brest, Timothy Weah est revenu sur la mauvaise période de l’OM, défait par l’Atalanta en milieu de semaine. Face aux journalistes, le néo-Marseillais a demandé de la mesure dans les analyses faites de cette période difficile. «Il ne faut pas abuser non plus, des fois tu gagnes beaucoup, d’autres non. Il ne faut pas aller trop bas quand tu perds des matchs. Il y a une vraie déception contre l’Atalanta, on ne peut le changer, on passe à autre chose. C’est une déception parce qu’il y a penalty mais on doit prendre nos responsabilités parce qu’on a n’a pas fait un très bon match».

Relancé, l’Américain de 25 ans a fait part de son incompréhension. «Je lis que c’est la crise totale et je ne comprends rien. On est à deux points de Paris. On ne fait pas les résultats qu’on a envie, mais ce n’est pas la fin du monde. Il faut rester sur notre travail et ne pas regarder les autres. La pression ? Ça ne me surprend pas du tout. J’ai déjà joué pour des grands clubs comme Paris, la Juventus, le Celtic. Quand tu perds ça devient un peu la folie, mais les joueurs ne doivent pas regarder ça. Le match demain est très important parce que tu peux être premier. On doit rester concentré sur ce match. On doit faire pour sortir avec trois points. La mentalité du groupe est très bonne. On doit juste faire le travail, tout le monde est calme ici, tout le bruit est dehors». Le message est passé.