Olivier Thomas, l’architecte derrière la réussite du Mans FC

À 51 ans, Olivier Thomas a écrit quelques unes des plus belles pages de l’histoire du Mans FC. Après avoir connu la Ligue 2 et la Ligue 1 en tant que joueur (2003-2007), cet homme du club va découvrir l’élite dans la peau d’un dirigeant. Revenu au Mans FC il y a près de dix, l’ancien joueur de Nantes et de Sochaux a activement contribué à la reconstruction sportive du club et à son retour dans l’élite. Si Bruno Cheyrou a rejoint la formation sarthoise sous la casquette de "conseiller sportif", Olivier Thomas ne perdra pas de son influence dans les décisions sportives. Son champ d’action sera même élargi.

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Il a ainsi intégré le comité football du Mans (un groupe de réflexion et de décision qui définira les grandes orientations sportives du club), qui réunira l’entraîneur Patrick Videira, le conseiller football Bruno Cheyrou, le président Pedro Oliveira, mais aussi Aymeric Magne, membre du comité de gestion du Mans FC, et enfin lui-même. Pas un hasard si l’état-major manceau l’a récompensé en le promouvant "coordinateur sportif" la semaine passée. Ces dernières saisons, Olivier Thomas avait fait ses preuves dans l’art de flairer les bons coups à moindre coût. Rien qu’en janvier, il avait attiré Lucas Bretelle et le prometteur Adil Bourabaa, deux acteurs de la réussite des Sang et Or sur la seconde partie de saison. Le premier sortait d’une première partie de saison quasi blanche à la Louvière en Belgique, quand le second évoluait en N2 du côté de Beauvais.