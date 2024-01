OM : les mots forts de Pablo Longoria sur Gennaro Gattuso

Présent au micro de Prime Video ce vendredi en marge de la rencontre entre l’OM et Strasbourg, Pablo Longoria a passé en revue l’actualité de son club. L’occasion également d’évoquer son entraîneur Gennaro Gattuso, à l’origine du redressement du club sur la fin de l’année 2023. Pour le président marseillais, l’OM et l’Italien se sont tout simplement bien trouvés.

«Le choix de Gattuso de revenir à trois derrière a été un choix personnel. Il est pragmatique avec l’effectif qu’il a à sa disposition. Je pense qu’avec Gennaro, on a trouvé la bonne personne. Il nous a apporté beaucoup d’énergie, de leadership. On est très content de lui sur l’aspect sportif et humain, et on doit le remercier pour le travail qu’il est en train de faire ici. » L’intéressé appréciera.