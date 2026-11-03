Ligue des Champions : Lille arrache le nul, le FC Barcelone cartonne, MU signe une remontada de folie

Lille avait la pression ce soir, en Norvège. Opposé à Bodø/Glimt dans le froid polaire, le LOSC se devait de ramener un résultat positif. 35es et avant-derniers du classement après trois défaites en autant de rencontres, les hommes de Davide Ancelotti devaient réagir afin de conserver des chances de se rapprocher du top 24 à mi-parcours. Pour ce faire, l’entraîneur lillois avait misé sur un onze de départ inédit. Privé d’Olivier Giroud (40 ans) au coup d’envoi — préservé au maximum en raison de la pelouse synthétique —, le LOSC devait également composer sans ses précieux milieux Nabil Bentaleb (malade) et Ethan Mbappé (suspendu). Enfin, le coach avait décidé d’aligner une défense très rajeunie, avec une charnière expérimentale Nianzou-Cossier (première apparition en C1) et Ngoy, habituellement axial, décalé à droite.

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Un remaniement défensif risqué qui pouvait laisser craindre le pire, surtout face à une équipe désormais habituée à faire trembler les grands d’Europe dans son stade. Pourtant, Bodø/Glimt n’a rien fait. Les Scandinaves n’ont jamais exercé de gros pressings, ce qui a donné une première période plutôt ennuyeuse, sans réelles actions chaudes. Lille a même dominé, mais peinait à s’approcher de la surface adverse. Il a d’ailleurs fallu attendre la 31e minute pour voir la première frappe cadrée du match, sur une tentative de Bakwa repoussée par Haikin. Incapable de faire le jeu à domicile, Bodø/Glimt a terminé ces 45 premières minutes sans le moindre tir au but. Au retour des vestiaires, la physionomie du match n’a pas vraiment changé. Les Lillois continuaient de remporter la majorité des duels sans pour autant se procurer de grosses occasions. Mais comme le dit le dicton, dominer n’est pas gagner, et Lille a bien failli le payer cher sans son gardien. Quasiment pas sollicité de la rencontre, Özer a su répondre présent sur la première occasion norvégienne à l’heure de jeu, avant de remettre ça six minutes plus tard sur un tir d’Auklend (66e). Le portier turc a de nouveau sauvé le premier point lillois dans cette campagne de C1 en signant de superbes arrêts face à Blomberg (79e), Hauge (80e) et Bjørtuft (85e). Score final : 0-0. Le LOSC glane son premier point et grimpe d’une place au classement (34e).

Balerdi a relancé MU

De son côté, Unai Emery retrouvait le Camp Nou et le FC Barcelone en C1, un peu plus de neuf ans après y avoir vécu la terrible remontada avec le PSG. Deuxième du classement et invaincu, Aston Villa ne débarquait pas en victime et comptait bien exploiter les failles défensives affichées par les Blaugranas (8es du classement ces derniers jours). Malheureusement pour les Villans, ce sont eux qui se sont troués en défense sur une grosse erreur de relance de Lindelöf dans sa surface. Un cadeau immédiatement exploité par Lamine Yamal pour donner l’avantage aux siens (8e). De quoi annoncer un festival catalan ? Pas vraiment. Joan García a même sauvé les Culés à deux reprises face à Jackson (21e) et Manzambi (32e). Raphinha a finalement permis aux Blaugranas de faire le break grâce à une frappe au ras du poteau, après avoir crocheté Pau Torres (53e). Le Brésilien s’offrait ensuite un doublé (65e), scellant la victoire des siens. Au classement, les joueurs d’Hansi Flick chipent la deuxième place à leur adversaire du soir, mais restent à trois longueurs du leader parisien. Toujours en Espagne, l’Atlético recevait le Bayern Munich pour l’autre gros choc de la soirée. Un duel de milieu de tableau pour deux favoris de la compétition désireux de revenir dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Et c’est le Bayern qui a logiquement maîtrisé les Colchoneros grâce à des réalisations signées Karl et Laimer (2-0), lui permettant de remonter au huitième rang.

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En Angleterre, Michael Carrick est plus que jamais sur la sellette, mais l’entraîneur mancunien est toujours en poste. En grand danger en Premier League (17e) et incapable de l’emporter depuis sept rencontres, Manchester United espérait se relancer face à l’AS Rome de Gian Piero Gasperini. Raté. Menés 2-0 dès la 17e minute, les Red Devils ont vu leurs supporters lancer des balles de tennis sur la pelouse, tandis que le directeur du football Jason Wilcox et le copropriétaire Sir Jim Ratcliffe étaient la cible de chants hostiles. Très critiqué en Angleterre après sa charge contre son coach, Bruno Fernandes a bien cru que le sort s’acharnait en ratant un penalty. Heureusement pour lui, un Romain était entré dans la surface au moment de la frappe du Lusitanien, qui a pu retirer et transformer l’essai (57e). Un but pour sauver l’honneur, mais aussi pour redonner espoir. Les Mancuniens peuvent ensuite remercier Leonardo Balerdi, coupable d’une bourde XXL qui a permis à Matheus Cunha d’égaliser (83e). Old Trafford a chaviré de bonheur dans la foulée lorsque le Brésilien s’est offert un doublé, offrant la victoire aux siens (3-2). Après avoir encaissé trois buts en 7 minutes face au Real Madrid, l’AS Rome s’est à nouveau écroulée en fin de match. Dans les autres rencontres, l’Inter est allée s’imposer facilement sur la pelouse du Feyenoord (3-0). Enfin, le Slovan Bratislava de Yaya Touré a confirmé qu’il était le cancre de cette édition 2025/2026. Derniers au coup d’envoi, les Slovaques restent la lanterne rouge de la compétition : étrillés par le LASK (4-0), ils n’ont toujours pas inscrit le moindre point ni marqué le moindre but.

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Le classement complet de la Ligue des Champions

Résultats des matchs de 21h :

Atlético de Madrid - Bayern Munich : 0-2 (Karl, Laimer)

Bodø/Glimt - Lille : 0-0

FC Barcelone - Aston Villa : 3-0 (Lamine Yamal, Raphinha x2)

Feyenoord - Inter : 0-3 (Bisseck, Esposito, Zieliński)

LASK - Slovan Bratislava : 4-0 (Jorgensen x2, Ljubicic, Adeniran)

Manchester United - AS Rome : 3-2 (Fernandes, Cunha x2 ; Soulé, Malen)

Villarreal - PSG : 0-6 (Neves, Doué, Mayulu, Ruiz x2, Boly)