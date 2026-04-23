Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue des Champions

Nasser Al-Khelaïfi estime les chances du PSG en Ligue des Champions

Par Maxime Barbaud
1 min.
Nasser Al-Khelaifi @Maxppp

Le PSG sera à nouveau au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des Champions. Le champion d’Europe aura fort à faire contre le Bayern Munich, l’autre grand favori à ce stade de la compétition. Le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi se dit très fier de ce parcours accompli lors d’une intervention à The Forum.

La suite après cette publicité

«Je suis très fier d’être en demi-finales. C’est la meilleure compétition au monde, et nous y sommes parvenus trois années de suite. C’est une compétition très relevée. Tous les clubs jouent très bien. Arsenal, le Bayern, l’Atlético… J’ai un grand respect pour tous les demi-finalistes», assure le patron du PSG.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier