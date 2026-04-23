Nasser Al-Khelaïfi estime les chances du PSG en Ligue des Champions

Le PSG sera à nouveau au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des Champions. Le champion d’Europe aura fort à faire contre le Bayern Munich, l’autre grand favori à ce stade de la compétition. Le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi se dit très fier de ce parcours accompli lors d’une intervention à The Forum.

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«Je suis très fier d’être en demi-finales. C’est la meilleure compétition au monde, et nous y sommes parvenus trois années de suite. C’est une compétition très relevée. Tous les clubs jouent très bien. Arsenal, le Bayern, l’Atlético… J’ai un grand respect pour tous les demi-finalistes», assure le patron du PSG.