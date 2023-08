João Cancelo est tout proche du FC Barcelone !

Gros coup en préparation ! Alors que le FC Barcelone lance sa saison ce dimanche soir, face à Getafe, les Catalans doivent encore s’activer pour compléter un effectif parfois dépeuplé à certains postes. Sur l’aile droite, Ousmane Dembélé est parti et le poste de latéral fait toujours défaut. Quoique. Le Barça pourrait en effet enregistrer l’arrivée d’une recrue de taille dans les prochains jours.

En effet, AS rapporte que João Cancelo devrait débarquer en Catalogne sous forme d’un prêt d’un an avec une option d’achat. Manchester City et le FC Barcelone serait tombé d’accord pour la transaction, d’autant plus que le Portugais, barré par Kyle Walker, souhaite à tout prix rejoindre Xavi. La saison dernière, avec le Bayern Munich, le Portugais n’a pas convaincu, mais en Liga, Cancelo pourrait parfaitement se relancer en devenant un titulaire indiscutable sur son couloir droit. Un dossier qui devrait se boucler rapidement.