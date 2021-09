PSG : on ne remplace pas Lionel Messi comme ça...

La suite après cette publicité

Les problèmes. Alors qu’il doit déjà trouver la bonne formule pour que tous ses galactiques puissent évoluer ensemble sans mettre en péril l’équilibre de son équipe, Mauricio Pochettino semble s’être tiré tout seul une balle dans le pied. En choisissant de remplacer Lionel Messi par Achraf Hakimi, le coach argentin en a surpris plus d’un.

Les journalistes d’une part, car même si Messi n’était pas dans un grand soir, personne n’imaginait vraiment qu’il allait être le premier joueur parisien à céder sa place. En conférence de presse, Pochettino a tenté d’expliquer son choix : « tout le monde sait qu’on a de très grands joueurs, les décisions se prennent pour le meilleur de l’équipe, parfois ça marche parfois non, parfois ça plait, parfois non. On est là pour ça sur le banc. Sa réaction ? Je lui ai juste demandé comment il allait, il m’a dit qu’il était bien. »

Messi ne sort presque jamais, surtout lors des matches à domicile

Pas vraiment convaincant. Enfin, l’entraîneur du PSG a surpris le principal intéressé. Les photographes présents au Parc des Princes n’ont pas tardé à mitrailler La Pulga lors de sa sortie. Et les photos d’un Messi tirant une tête de six pieds de long ont rapidement fait le tour du monde. Il faut dire que le nouveau numéro 30 rouge-et-bleu avait de quoi être interpellé par la décision de son entraîneur.

Opta Argentine a en effet révélé que, depuis 2010, Messi a été titularisé à 371 reprises en Liga à domicile. Il n’a été remplacé qu’à 18 reprises, soit 5% de ses matches. Pour le moment, il en est donc à 100% au Parc avec le PSG. Mais ce n’est pas tout. TyC Sports est remonté un peu plus loin et indique qu’en 522 matches de championnat disputés, Messi a été envoyé sur le banc qu’à 52 reprises (10% de ses matches). Enfin, sur les quatre dernières éditions de Ligue des Champions, le vainqueur de la Copa América 2021 n’a été remplacé que trois fois en 138 rencontres. Pas de quoi impressionner Pochettino visiblement.