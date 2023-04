Liverpool : Jürgen Klopp pense déjà à la saison prochaine

Cette saison, Liverpool déçoit. La formation emmenée par Jürgen Klopp enchaîne les contre-performances et pointe à une décevante 7e place au classement. De quoi forcément inquiéter les supporters qui craignent de ne pas voir leur équipe en coupe d’Europe la saison prochaine, ce qui serait impensable. Et alors que certains remettent aussi en question l’avenir du Klopp chez les Reds en plus de l’effectif jugé peu équilibré, le technicien allemand, lui, est pleinement focalisé sur la saison prochaine.

« L’avenir a déjà commencé, mais tant que nous sommes ici, nous devons gagner des matches de football. Si nous ne nous qualifions pas pour une compétition européenne, ce serait évidemment une énorme déception, mais nous devons faire en sorte de ne pas perdre de temps pendant cette période. J’espère que nous pourrons tirer des enseignements de cette saison plus utiles que le simple fait de nous dire que nous n’avons pas fait le bon choix. »

