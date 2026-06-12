CdM 2026, Canada : le coup de gueule de Jesse Marsch

Le Canada a débuté sa Coupe du Monde ce vendredi soir face à la Bosnie-Herzégovine. Pays hôte aux côtés du Mexique et des États-Unis, la formation de Jesse Marsch n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Après une première période manquée, les Canadiens ont su revenir dans la partie lors du second acte. A l’issue de la rencontre, le sélectionneur du Canada a semblé déçu du visage de son équipe en début de match, sans pour autant s’alarmer.

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«Je suis déçu de la première période, on a été trop attentistes, on n’a pas été agressifs. On n’a pas joué avec intensité. À la mi-temps, on a discuté, puis on a mieux joué. On a mis le pied sur l’accélérateur. Il faut apprendre vite, on a encore notre destin en main, mais pour le prochain match, il faut être sûrs de faire ce qu’on a prévu.»