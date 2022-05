La suite après cette publicité

Selon le Mirror, l'attaquant de Manchester United Edinson Cavani devrait quitter le club à la fin de son contrat en juin prochain. L’Uruguayen de 35 ans serait en négociations avec Boca Juniors pour un retour en Amérique du Sud, mais de nombreux clubs européens sont également intéressés pour récupérer gratuitement le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

D’après le média britannique, Cavani aurait été furieux l’été dernier que United ne lui renouvelle pas sa confiance, lui qui avait inscrit 17 buts et délivré six passes décisives en 39 matches la saison dernière. Néanmoins, les Red Devils ont préféré recruter Cristiano Ronaldo lors du mercato estival. La concurrence avec la star portugaise et les nombreux problèmes physiques ont empêché l’ancien Parisien de briller cette année avec seulement 17 rencontres disputées, pour deux buts et une passe décisive. Il devrait donc logiquement quitter Manchester cet été.