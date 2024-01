OL-Rennes : Julien Stéphan loue la force de caractère de son équipe

Après une première mi-temps réussie et ponctuée par trois buts, le Stade Rennais s’est fait peur en seconde période. Mais malgré un sursaut d’orgueil des Lyonnais qui sont parvenus à réduire le score, les hommes de Julien Stéphan ont résisté jusqu’au bout (3-2) pour s’offrir un nouveau succès en championnat, le troisième de rang. À l’issue de la rencontre, le technicien français a préféré retenir l’essentiel tout en louant le caractère de son équipe.

«Notre première période était d’un très bon niveau. Un premier quart d’heure d’observation et après on a pris le contrôle du jeu, on a mieux défendu. On a marqué deux buts sur des phases de transition. On a validé notre temps fort. On avait conscience qu’il y aurait une réaction des Lyonnais. C’est ce qui s’est passé. On a eu une deuxième période pénible où l’on a reculé et perdu en maîtrise. On a eu peu de temps de possession et on n’a pas réussi à contrer l’adversaire. Mais on s’est accroché en repassant à 3 milieux de terrain. Cela nous a permis de mieux défendre et de ne pas concédé grand chose. C’est une équipe encore en apprentissage jeune qui a su faire le dos rond aujourd’hui dans une période qui était difficile pour nous», a-t-il concédé au micro de Prime Vidéo.