Coupe du Monde 2026 : Donald Trump tacle les choix de Thomas Tuchel

Le président des États-Unis, Donald Trump, s’est invité dans le débat autour de l’élimination de l’Angleterre face à l’Argentine (2-1) en demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Présent aux côtés du président de la FIFA, Gianni Infantino, avant la finale, le dirigeant américain a remis en question les choix tactiques de Thomas Tuchel, vivement critiqués depuis la rencontre, notamment après plusieurs changements jugés trop défensifs alors que les Three Lions menaient au score.

La suite après cette publicité

Trump n’a pas hésité à pointer du doigt le repositionnement de Harry Kane, qu’il connaît personnellement. « Vous avez un grand joueur en Angleterre, avec qui je joue au golf, et il s’agit de Harry. Je pense qu’ils ont peut-être commis une erreur en le positionnant comme joueur défensif, mais que sais-je du football ? », a-t-il lancé selon Sky Sports, avant d’ajouter : « ils ont pris l’avantage, puis ils ont sorti leur meilleur joueur et l’ont mis en défense. Il faut qu’on soit un peu plus offensifs, non ? (…) Qu’est-ce que j’y connais en coaching ? Mais c’était un peu inhabituel. » Interrogé sur ces déclarations en conférence de presse, Thomas Tuchel a répondu avec humour : « vous utilisez Donald Trump comme témoin dans cette affaire ? »