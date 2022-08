PSG-MHSC : le constat fort d'Olivier Dall'Oglio sur le PSG de Christophe Galtier

Malgré la lourde défaite de son équipe au Parc des Princes (5-2), l'entraîneur de Montpellier Olivier Dall'Oglio a tenu à souligner la performance des Parisiens et a donné ses impressions sur le Paris Saint-Germain version Christophe Galtier, en conférence de presse d'après-match.

« Ce que j’ai ressenti, c’est beaucoup de connexion, de liens entre eux, on le sent. Il y a une véritable envie de jouer ensemble. Quand on a des joueurs de ce niveau-là qui ont envie de jouer ensemble, ça fait une sacrée armada. Je pense qu’ils font des efforts ensemble aussi, donc ça fait la différence. C’est peut-être ce qu’il manquait sur les saisons d’auparavant. Effectivement, même quand je voyais l’équipe en vidéo, j'ai senti qu’il y avait une réelle détermination de l’équipe du PSG à jouer ensemble. »