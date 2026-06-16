CdM 2026, EdF : Upamecano remercie Barcola

Après la rencontre, Dayot Upamecano s’est montré satisfait après la victoire de l’équipe de France face au Sénégal (3-1) lors de son entrée en lice en Coupe du monde 2026. Le défenseur tricolore a insisté sur l’intensité de la rencontre et sur la nécessité pour les Bleus de rester concentrés tout au long du match face à un adversaire qu’il juge de haut niveau.

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« Ça fait du bien. On a tout fait pour avoir trois points. On savait que ce serait un combat. Je ne dirais pas deux visages. On s’est procuré des occasions en première et en seconde mi-temps. On savait qu’il y allait avoir du relâchement de leur côté. Jouer contre le Sénégal, ils sont champions d’Afrique. Félicitations à eux, c’est une grosse équipe. Il y a eu des petits changements. Le coach nous a dit de ne pas se relâcher. On a tout fait pour rester concentrés. Les entrants sont entrés à fond comme Barcola», a-t-il déclaré à RMC.