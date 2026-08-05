Le changement d’équipementier devrait rapporter très gros à l’OM

On l’a appris un peu plus tôt dans la journée, le contrat entre Puma et l’OM ne sera pas prolongé au-delà de la saison 2027/2028. L’équipementier va laisser la place à celui qu’il a remplacé en 2018. Adidas s’apprête en effet à faire son grand retour, et c’est une bonne nouvelle pour les finances du club.

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L’OM toucherait actuellement entre 20 et 25 M€ avec Puma, et devrait voir son nouveau contrat faire croître ses revenus. L’AFP croit savoir qu’il s’agit d’une «hausse très significative, presque doublée par rapport à Puma,» indique une source à l’agence. Ça ne sera pas de trop par les temps qui courent.