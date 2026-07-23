Coup de théâtre pour Rodri et le Real Madrid !

Embêté par les pépins physiques depuis sa grave blessure au genou en septembre 2024, Rodri a prouvé à tout le monde qu’il est toujours un formidable joueur de football. Le milieu de terrain a livré une belle Coupe du Monde, dont il a d’ailleurs été élu meilleur joueur du tournoi. Etincelant, le footballeur ibérique a soulevé le trophée avant de rentrer au pays pour fêter ça avec la sélection et les amoureux de la Roja. A présent, il profite d’un repos bien mérité. Mais il va devoir gérer en parallèle les questions entourant son avenir.

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Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu bénéficie de la confiance de Manchester City, qui souhaite étendre son bail. De son côté, le joueur n’a pas (encore) répondu favorablement à cette proposition. En effet, il souhaite rejoindre le Real Madrid. Il ne l’a pas forcément avoué publiquement, mais les signaux envoyés dans la presse par lui et son entourage sont plutôt clairs. Malgré ses appels du pied répétés, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu sont longtemps restés de marbre. Pourtant, Rodri ferait un bien fou dans un milieu de terrain à la peine depuis le départ de Toni Kroos.

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Rodri n’est pas proche du Real Madrid

Hier, Radio Marca a toutefois annoncé que le Real Madrid se serait finalement laissé convaincre et qu’un accord serait même proche avec le joueur. Dans la foulée, Sky Germany a ajouté qu’une réunion a eu lieu mardi après-midi dans un restaurant entre des représentants du Real Madrid et les agents de Rodri. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent voir Rodri à Madrid. Mais ce jeudi, le ton est bien différent en Espagne. La COPE assure que les Merengues ne sont pas en contact avec le joueur et son entourage, ni avec Manchester City. Selon les dernières informations d’ESPN Espagne, l’opération Rodri n’est pas remise en question, mais le Cityzen ne fait pas l’unanimité au sien du club de Kylian Mbappé

Le son de cloche est le même dans les colonnes de AS. Des sources au Real Madrid indiquent que rien n’a changé concernant Rodri, qui ne correspond pas forcément à ce que José Mourinho rechercherait dans l’entrejeu. Le Special One souhaiterait avoir un profil différent du sien. Un nouveau coup dur pour l’Espagnol, qui pousse clairement pour rejoindre la capitale espagnole. Quoi qu’il en soit, un départ de City n’est pas exclu s’il ne prolonge pas. AS indique qu’il faudra mettre 60 M€ pour le recruter. En Espagne, certains estiment que le Real Madrid ferait une erreur en ne le recrutant pas. C’est le cas de Julio Pulido sur la SER.

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Un profil qui ne fait pas l’unanimité

« Il y a des choses au Real Madrid que je ne comprendrai jamais. S’il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s’accorde ces dernières années, c’est que le Real Madrid a besoin d’un meneur de jeu, d’un leader. Et le Real Madrid s’obstine à refuser de recruter ce joueur alors qu’il est sous leurs yeux. Rodri pourrait parfaitement occuper ce poste, et il a dissipé tous les doutes quant à sa forme physique lors de cette Coupe du Monde. Il serait ravi de signer au club. Et si c’est précisément là le problème, Florentino Pérez manque de vision et de classe.»

Certains journalistes de la Cadena SER estiment que Pérez veut toujours faire d’Aurélien Tchouameni son patron dans l’entrejeu et sa compatibilité avec Rodri ne serait pas évidente à ses yeux. L’avis de José Mourinho compte aussi pour Santi Giménez : « peut-être que Mourinho a une idée de la façon dont le Real Madrid devrait jouer qui n’inclut pas Rodri… Ou peut-être qu’il va simplement suivre les ordres de Florentino et, s’il ne le veut pas, alors il ne le demandera pas non plus. » ESPN ajoute : «une source a expliqué à ESPN que l’entraîneur portugais préférerait un autre joueur pour des raisons tactiques, celui-ci s’adaptant mieux au style de jeu qu’il souhaite mettre en place au Real Madrid». Ce qui est sûr, c’est que le cas Rodri ne fait pas l’unanimité à Valdebebas. Certains doutent de la santé du joueur, qui va d’ailleurs se faire opérer du dos.