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Premier League

MU : le terrible but gag qui offre l’égalisation à Liverpool

Par Samuel Zemour
1 min.
Senne Lammens avec Manchester United @Maxppp
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Man United 3-2 Liverpool Voir sur CANAL+

Liverpool veut priver Manchester United d’une place en Ligue des Champions. Respectivement quatrièmes et troisièmes de Premier League, les deux formations devaient valider leur place en C1 et les Red Devils pouvaient d’ailleurs le faire directement ce dimanche en évitant une défaite contre les Reds. Mais après avoir mené 2-0, les hommes de Carrick se sont sabordés.

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😱 QUELLE ERREUR DE LAMMENS QUI OFFRE L'ÉGALISATION AUX REDS !

Un nouveau cadeau de Manchester permet à Liverpool d'égaliser dans un match TOTALEMENT relancé sur CANAL+ 🖥️

#MUNLIV | #PremierLeague
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En effet, après avoir offert à Dominik Szobozlai la réduction du score sur une perte de balle, une terrible erreur du gardien, Senne Lammens (23 ans), sur un dégagement anodin, a permis à Liverpool de revenir au score facilement grâce à Cody Gakpo. Manchester United va devoir tenir en cette fin de match, mais les Reds reviennent très forts.

Pub. le - MAJ le
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