Chemsdine Talbi est sur la short-list du RB Leipzig

Le RB Leipzig continue d’avancer sur son mercato offensif. Alors que le départ de Yan Diomandé vers le Real Madrid se précise de jour en jour, le club allemand s’active déjà pour lui trouver un successeur. Les dirigeants souhaitent rapidement renforcer leur secteur offensif afin de compenser cette perte et maintenir leur compétitivité en Bundesliga.

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Selon nos informations, Chemsdine Talbi figure désormais parmi les profils appréciés de Leipzig. L’international marocain (10 sélections), qui évolue à Sunderland, plaît beaucoup aux dirigeants allemands. Auteur de 4 buts en 30 matchs la saison dernière sous les couleurs des Black Cats, l’ailier de 21 ans a été identifié comme un profil capable d’apporter vitesse, percussion et polyvalence à l’attaque du club de Bundesliga. Aucun contact entre les deux clubs n’a eu lieu pour le moment.