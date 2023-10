Coupe du Monde 2030 : l’avis partagé de Luis Enrique

La suite après cette publicité

Mercredi, la FIFA a acté le fait que la Coupe du Monde 2030 se disputerait sur trois continents distincts, à savoir l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Europe, respectivement représentés par l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay, le Maroc, et enfin le Portugal et l’Espagne. Une décision qui n’a pas manqué de faire réagir les acteurs du jeu, à commencer par Luis Enrique. Invité à commenter la réforme ce samedi en conférence de presse, l’entraîneur du PSG s’est montré partagé.

«Les matchs en Amérique du Sud, je crois que c’est pour l’anniversaire (le centenaire précisément). Je pense que pour les joueurs, les sélections nationales, le fait de devoir se déplacer comme ça, ce n’est peut-être pas la même chose en termes de récupération, a insisté l’Asturien. Le joli côté, en tant qu’Espagnol, c’est que la Coupe du Monde ait lieu dans mon pays, enfin une partie de la Coupe du Monde avec le Portugal et le Maroc.»