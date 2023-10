MLS : Lionel Messi nommé pour le titre de MVP

La suite après cette publicité

Arrivé cet été aux États-Unis, Lionel Messi a déjà fait son trou à Miami et se montre indispensable à son équipe. Quelques semaines après son transfert en provenance du Paris Saint-Germain, l’attaquant argentin s’est offert un premier titre avec le club floridien en remportant la Leagues Cup, soignant au passage ses statistiques personnelles (10 pions en 7 rencontres). Puis, le septuple Ballon d’Or a gagné ses quatre premiers matchs en championnat (1 buts, 2 passes décisives) avec les Hérons avant de connaître un coup d’arrêt en raison d’une fatigue musculaire.

Malgré tout et comme le relaye RMC Sport, Lionel Messi aura l’occasion d’ajouter une nouvelle distinction à son palmarès dans la mesure où il figure dans la liste des 30 joueurs nommés pour le titre de MVP de la saison régulière de la Major League Soccer, après avoir seulement disputé quatre matchs sous les couleurs de l’Inter Miami ! Le résultat final, établi en fonction des votes de trois catégories (joueurs de MLS, joueurs et directeurs techniques des équipes, médias locaux et nationaux) sera communiqué le 23 octobre prochain. À noter dans cette liste la présence de son ex-coéquipier au Barça et actuel partenaire à Miami, Sergio Busquets.