Mohamed Bouhafsi pourrait devenir le nouveau président de l’OM !

L’Olympique de Marseille connaît une saison 2025-2026 harassante. Sur le terrain, les éliminations précoces en Ligue des Champions et en Coupe de France ont plombé les ambitions du club, provoquant le départ de Roberto De Zerbi après une série de résultats critiques. Et même si le club phocéen est bien embarqué dans la course au podium avec une troisième place au classement en Ligue 1, la saison risque d’avoir toujours un goût amer chez plusieurs supporters. En coulisses, la gouvernance a été profondément remaniée : après avoir été déclassé de ses fonctions, le président Pablo Longoria a officiellement quitté le club. De son côté, Medhi Benatia a effectué un court départ avant de revenir avec un rôle élargi au sein de l’organigramme.

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Face à ce bilan et aux tensions persistantes avec les groupes de supporters, le propriétaire Frank McCourt cherche désormais un nouveau souffle pour ramener de l’ambition à Marseille. Ainsi, de nombreuses missions attendent l’Américain dans les prochaines semaines, à commencer par l’arrivée d’un nouveau président. Dans une interview accordée au JDD le week-end dernier, le patron de l’OM avait dressé un portrait-robot du futur président : «le processus est enclenché. Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. Avec les années qui passent, nous avons une compréhension de plus en plus fine de la façon dont un club comme Marseille doit être dirigé, avec un président fort qui représente le propriétaire. On est très clair sur nos besoins. C’est un poste évidemment fondamental. J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison.» Dès lors, un nom circule de plus en plus pour remplacer l’intérimaire Alban Juster.

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Mohamed Bouhafsi voudrait rejoindre l’OM

Et comme le rapporte RMC ce lundi soir, Mohamed Bouhafsi serait le candidat surprise à la présidence de l’OM. Dans l’émission After Foot, l’éditorialiste Daniel Riolo a expliqué que le journaliste de 33 ans cochait toutes les cases pour prendre la suite de Pablo Longoria : «le nom qui circule le plus, c’est celui de Mohamed Bouhafsi. Un profil que moi je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Frank McCourt, il connaît Medhi Benatia qui va partir, il connaît Habib Beye si celui-ci doit rester, les joueurs, les agents… Son carnet d’adresse dans le foot et ses réseaux sont très importants.» Fan de l’OM et régulièrement au Vélodrome, Bouhafsi n’a pourtant pas l’expérience requise pour répondre totalement aux besoins exprimés par McCourt samedi dernier.

Dirigeant d’une branche de Mediawan, le natif d’Oran n’a pas besoin de cette expérience selon Daniel Riolo, qui a pris en exemple Nasser Al-Khelaïfi ou encore Jean-Michel Aulas, qui n’avait pas d’expérience non plus. Le journaliste de RMC va plus loin et explique aussi que Bouhafsi serait exalté à l’idée de prendre en main un club comme l’OM : «je sais que ça l’intéresse, je sais que c’est l’un des objectifs de sa vie. Nous on l’a connu super jeune, mais c’était il y a quinze ans, il a fait son parcours. Je répète qu’au niveau du sportif, de la politique, de la ville de Marseille, de la société marseillaise dans son ensemble, il colle parfaitement.» Reste à savoir jusqu’où ira cette information et si Mohamed Bouhafsi sera, prochainement, le futur président de l’OM.