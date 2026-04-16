La déclaration lunaire d’un ancien employé du Real Madrid sur Vinicius Jr

Le Real Madrid a pris la porte en Ligue des Champions et se dirige donc vers une saison blanche. Parmi les principaux responsables de cet échec - selon les médias et les fans merengues - on retrouve notamment Vinicius Jr, très critiqué en ce lendemain d’élimination. Manolo Romero, ancien scout du Real Madrid, a dézingué le Brésilien à l’antenne de la Cadena SER.

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« Combien d’émissions ça fait que je dis qu’il doit travailler la finition ? Qu’il doit travailler son cerveau ? Visiblement, il n’y a rien à faire avec son cerveau, mais sa finition, on peut la travailler. Mbappé est aussi seul au Real Madrid que Lamine Yamal au Barça quand Raphinha est absent. Il faut recruter des joueurs avec un cerveau. J’en ai marre de voir des décérébrés porter le maillot le plus glorieux de l’histoire du foot. On demandait les notes aux gamins à l’école. J’aimerais voir les notes des joueurs du Real Madrid. Vinicius, il avait combien en histoire-géo… Camavinga en maths… Ils doivent avoir l’humilité pour travailler ce qui leur manque », a-t-il lancé. Des propos forts…