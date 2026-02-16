Real Madrid : la sortie évasive d’Alvaro Arbeloa sur Kylian Mbappé

Ce mardi, le Real Madrid affronte Benfica dans le cadre des barrages à la prochaine Ligue des Champions. Une rencontre importante pour les Merengues qui vont également devoir vaincre leurs vieux démons après la défaite humiliante qu’ils ont concédé à Lisbonne il y a quelques semaines avec notamment un but du gardien Trubin en fin de rencontre (4-2). Une rencontre qui pourrait également se jouer sans Kylian Mbappé.

Absent ce week-end face à la Real Sociedad, l’ancien du PSG est présent dans le groupe qui se rend dans la capitale portugaise. Pourtant, son entraîneur, Alvaro Arbeloa, a laissé planer le doute sur sa présence dans le onze en conférence de presse d’avant-match : «il est là, il est venu avec nous. Il va s’entraîner. Et… demain, vous verrez s’il joue ou non.»

