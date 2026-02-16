Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue des Champions

Real Madrid : la sortie évasive d’Alvaro Arbeloa sur Kylian Mbappé

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Benfica Real Madrid Voir sur CANAL+ FOOT

Ce mardi, le Real Madrid affronte Benfica dans le cadre des barrages à la prochaine Ligue des Champions. Une rencontre importante pour les Merengues qui vont également devoir vaincre leurs vieux démons après la défaite humiliante qu’ils ont concédé à Lisbonne il y a quelques semaines avec notamment un but du gardien Trubin en fin de rencontre (4-2). Une rencontre qui pourrait également se jouer sans Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Absent ce week-end face à la Real Sociedad, l’ancien du PSG est présent dans le groupe qui se rend dans la capitale portugaise. Pourtant, son entraîneur, Alvaro Arbeloa, a laissé planer le doute sur sa présence dans le onze en conférence de presse d’avant-match : «il est là, il est venu avec nous. Il va s’entraîner. Et… demain, vous verrez s’il joue ou non.»

Suivez les barrages de l’UEFA Champions League sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Real Madrid
Benfica
Álvaro Arbeloa
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Benfica Logo SL Benfica
Álvaro Arbeloa Álvaro Arbeloa
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier