Rennes-Nantes : les compositions officielles

C’est un derby aux ambitions diamétralement opposées qui met Rennes et Nantes aux prises cet après-midi au Roazhon Park (coup d’envoi à 17h15). Lancés à toute allure, les Rouge et Noir veulent garder la 3e place à portée de tir, tandis que les Canaris doivent empocher 3 points dès cet après-midi pour recoller aux basques d’Auxerre, barragiste.

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Largement vainqueurs à Strasbourg dimanche dernier (3-0), les Rennais se présentent avec un seul changement dans leur XI de départ : de retour de suspension, le capitaine Valentin Rongier relaie Sebastian Szymanski et sera accompagné par Mahdi Camara dans le cœur du 4-4-2 aligné par Franck Haise. Défense inchangée par ailleurs, pareillement pour le quatuor offensif, emmené par le meilleur buteur du championnat, Esteban Lepaul (17 buts).

Après avoir aligné une défense à 5 au Parc mercredi, Vahid Halilhodzic revient à un système à 4, le même qui a failli mener son équipe à la victoire contre Brest dimanche dernier (1-1). La victime de ce remodelage est Mathieu Acapandié, numériquement remplacé par Mohamed Kaba dans ce qui pourrait ressembler à un 4-3-3 ou un 4-4-2. Au milieu, Mohamed Kaba est titularisé, tandis que Mostafa Mohamed cède sa place à Ignatius Ganago devant, qui sera épaulé notamment par la principale menace des Canaris, Matthis Abline.

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Les compositions officielles :