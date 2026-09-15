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Real Madrid : Yan Diomandé victime du syndrome de l’imposteur ?

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Yan Diomandé @Maxppp

Les débuts de Yan Diomandé sont plutôt tranquilles. Après six matchs, l’Ivoirien arrivé pour 140 millions d’euros a démarré une rencontre en tant que titulaire, et n’a pas encore réalisé de passe décisive ni inscrit de buts. Beaucoup estiment qu’il est trop timide avec le ballon, et qu’il joue avec la peur. Dans les médias madrilènes, une théorie est évoquée.

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Le média Defensa Central explique ainsi que le joueur pourrait être victime d’un syndrome de l’imposteur, et il s’appuie sur des propos de la psychologue Júlia Pascual pour confirmer. « Les personnes souffrant de ce syndrome sont constamment hantées par la peur de ne pas être à la hauteur de la tâche. Pour eux, leurs succès valent 0 et que tout échec, aussi petit soit-il, vaut 2. Il leur est donc impossible de se sentir gagnants ou méritants. Quel que soit l’objectif que vous atteignez, il n’est jamais suffisant, il aurait toujours pu être accompli ou mieux réussi », a-t-elle expliqué.

Pub. le - MAJ le
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