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UEFA Youth League

Youth League : le LOSC chute dans le froid de Bodo

Par Valentin Feuillette
1 min.
stade Aspmyra Bodo @Maxppp
Bodø / Glimt 2-1 Lille

Première défaite de la saison en UEFA Youth League pour le LOSC. En déplacement sur la pelouse synthétique de Bodø/Glimt, les jeunes Dogues se sont inclinés (2-1), malgré une domination globale. Cueillis à froid par un penalty de Chooly (10e), les hommes de Stéphane Pichot ont multiplié les occasions sans parvenir à concrétiser. Plus réalistes, les Norvégiens ont fait le break à l’heure de jeu grâce à Monsen Yeboah (61e), compliquant sérieusement la tâche des Lillois.

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Saad Boussadia a relancé le suspense en réduisant l’écart d’une frappe à l’entrée de la surface (78e), mais les Nordistes n’ont pas réussi à arracher l’égalisation malgré une fin de match disputée. Après deux victoires et un nul lors de leurs trois premières rencontres, le LOSC concède donc son premier revers dans la compétition. Les jeunes Dogues tenteront de repartir de l’avant le mercredi 25 novembre, avec la réception du Bayern Munich au Domaine de Luchin.

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