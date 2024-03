EdF : plusieurs titularisations surprises à prévoir contre l’Allemagne

Ce samedi, le Groupama Stadium de Décines-Charpieu accueille une rencontre de gala entre l’équipe de France et l’Allemagne. Plus qu’une rencontre spéciale entre deux concurrents historiques, ce match sera l’opportunité pour les Bleus et la Mannschaft de se préparer au mieux à quelques encablures de l’Euro 2024 de l’autre côté du Rhin. Pour autant, Didier Deschamps sera mis à l’épreuve au moment de faire sa composition d’équipe suite aux absences de plusieurs joueurs cadres.

Par exemple, le sélectionneur français sera privé d’Antoine Griezmann. Et selon les informations de L’Équipe, le joueur de l’Atlético de Madrid sera remplacé par Warren Zaïre-Emery dans le onze tricolore. Plus de changements sont à prévoir dans le onze selon nos confrères avec les titularisations de Brice Samba dans les buts, Benjamin Pavard dans la charnière centrale et Marcus Thuram à la pointe de l’attaque. Touché au tympan en amont de la rencontre du PSG à Montpellier juste avant la trêve, Ousmane Dembélé devrait être titularisé par Didier Deschamps.