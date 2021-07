Kappa présente le maillot du Bétis pour la saison 2021-2022

Après une superbe saison et un sprint final mené de main de maître en Liga, le Bétis a terminé à la 6ème place synonyme de qualification en Europa League. Avant de retrouver la scène européenne, le club andalou se prépare pour le championnat qu'il débutera au mois d'août avec un nouveau maillot domicile imaginé par Kappa.

Déjà présent à la fin des années 1990, l'équipementier italien a fait son grand retour à Séville en 2018 pour remplacer adidas. Comme lors de son premier passage, la marque originaire de Turin s'appuie sur l'ADN du club fondé en 1907 pour concevoir des tuniques qui plaisent aux supporters mais à la rentrée, Nabil Fekir et ses partenaires arboreront un maillot au design pour le moins inhabituel.

Traditionnellement, des bandes verticales vertes et blanches se présentent sur les tuniques du club sévillan mais Kappa a décidé d'innover en dévoilant un maillot où le vert domine alors que des bandes verticales blanches viennent se glisser de manière inégale afin que la partie supérieure forme un triangle en référence au blason du club champion d'Espagne en 1935. Le blanc se distingue également sur le logo de l'équipementier, le col en V et l'inscription « Forever Green », qui est une plateforme créée par le Bétis pour lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, un short blanc rempli de logos Kappa et des chaussettes à rayures blanches et vertes viennent compléter cette tenue qui sera portée au stade Benito-Villamarín.