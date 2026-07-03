La Fédération Sénégalaise va porter plainte pour diffamation après les graves révélations faites sur son Mondial !

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) contre-attaque. Ce vendredi soir, l’instance a publié un communiqué pour réagir aux récentes accusations relayées dans certains médias. Selon la fédération, ces publications font état de faits qu’elle qualifie de « graves dérives médiatiques » et qu’elle juge totalement infondées. Un article largement diffusé en ligne évoque notamment des « soirées de gala », des « bouteilles d’alcool millésimées » ainsi que la présence de « galante compagnie », des éléments que la FSF rejette fermement.

La suite après cette publicité

Dans son communiqué, l’instance dirigeante du football sénégalais dément catégoriquement la véracité de ces allégations, qu’elle qualifie de calomnieuses. Elle estime que ces accusations portent atteinte à l’honneur et à la réputation de ses dirigeants, mais également à l’image de l’institution auprès du public, des partenaires et des instances internationales comme la FIFA et la CAF. La FSF affirme, par ailleurs, que ces contenus relèveraient d’une campagne de désinformation visant à discréditer l’organisation.

La suite après cette publicité

La fédération sénégalaise va porter plainte !

Elle rappelle que les comportements qui lui sont imputés sont, selon elle, « totalement contraires à la probité, à l’éthique et à la dignité » attendues de ses responsables. Face à cette situation, la Fédération Sénégalaise de Football annonce son intention de réagir avec fermeté. Ainsi, la fédération affirme qu’une plainte pénale pour diffamation sera déposée afin de faire la lumière sur ces accusations et défendre son intégrité. Cette prise de position intervient dans un contexte de forte exposition médiatique autour de la sélection nationale, après sa participation au Mondial, et alors que les réseaux sociaux amplifient rapidement les controverses touchant les institutions sportives.

Communiqué FSF 👇 pic.twitter.com/SVZRnHD5Me — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) July 3, 2026

Le communiqué complet de la Fédération Sénégalaise de Football

«La Fédération Sénégalaise de Football tient à informer le peuple sénégalais, ainsi que l’opinion publique nationale et internationale, des graves dérives médiatiques survenues à la suite de la participation de la sélection nationale à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Depuis hier, un article calomnieux intitulé « Mondial des fédéraux aux USA : soirées de gala, bouteilles d’alcool millésimées, présence de “galante compagnie” au menu » a été publié et massivement relayé sur les réseaux sociaux et supports numériques. Le contenu de cette publication impute de manière péremptoire aux dirigeants de la FSF des comportements d’une gravité extrême, totalement contraires à la probité, à l’éthique et à la dignité de leurs charges. La FSF conteste formellement et catégoriquement la matérialité de ces affirmations mensongères, dont le seul et unique but est de jeter le discrédit sur l’institution. Face à cette campagne médiatique coordonnée qui porte une atteinte majeure à sa réputation auprès du peuple sénégalais, des familles, de la FIFA, de la CAF, de ses partenaires économiques et des sponsors officiels, l’instance fédérale a décidé d’agir avec la plus grande fermeté par la voie légale. En conséquence, la FSF, agissant par l’organe de son Président, Monsieur Abdoulaye Fall, et par le biais de ses conseils, Maître Mohamed Seydou Diagne, Avocat à la Cour, a déposé ce jour, jeudi 03 juillet 2026, une plainte pénale formelle entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Les infractions visées, se rapportant aux articles 255, 258, 260 et 262 du Code pénal ainsi qu’aux dispositions du Code de la presse, concernent notamment : la diffamation ; la diffusion de fausses nouvelles. La FSF a transmis au Parquet l’ensemble des éléments de preuve nécessaires afin d’ouvrir une enquête pénale exhaustive pour identifier et poursuivre tous les auteurs et complices de ces publications diffamatoires. Tout en réaffirmant son respect absolu pour la liberté de la presse et le droit à l’information, la FSF rappelle que l’exercice du journalisme doit impérativement se conformer aux règles élémentaires de déontologie et de vérification factuelle. Aucune entreprise de déstabilisation visant à saboter la sérénité requise pour la gestion du football sénégalais ne sera tolérée. La Fédération Sénégalaise de Football réitère sa confiance totale en la justice sénégalaise pour rétablir l’honneur de ses dirigeants bénévoles et professionnels».