L'analyse de Karim Benzema sur son retour en équipe de France

La suite après cette publicité

Plus de cinq années d'abstinence. Ce mercredi 2 juin 2021 restera gravé dans le marbre pour Karim Benzema qui effectuait son grand retour en équipe de France lors de cet amical face au pays de Galles (3-0). Un moment forcément attendu par tous les supporters français mais aussi par le principal protagoniste. Aligné en attaque avec Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, le buteur tricolore n'a certes pas marqué (penalty repoussé par Ward et frappe sur le poteau), mais sa prestation globale laisse augurer de belles choses pour la suite des événements.

Interrogé au micro de TF1 sur ses premiers pas en sélection depuis tant d'années, le joueur du Real Madrid s'est montré relativement satisfait. « J'ai eu de très bonnes sensations, avec une bonne semaine de travail et de physique. Ça monte en puissance. C'était une saison difficile, avec la répétition des matchs. Je me suis bien senti, je suis monté en puissance, c'est de bon augure pour la suite, » a ainsi commenté le numéro 19 français.

Karim Benzema satisfait de son association avec Griezmann et Mbappé

Si le principal protagoniste se savait scruté ce soir, son incorporation au sein du collectif suscitait également une certaine attente, tout comme son association avec Griezmann et Mbappé. Tout n'a pas été parfait à l'Allianz Riviera, mais l'ancien Lyonnais a montré qu'il pouvait fluidifier le jeu de son équipe et apporter par son intelligence dans les déplacements et les appels. « On a tenté, surtout contre des équipes comme ça avec cinq défenseurs et un bloc très bas. C'est difficile, on va peaufiner ça à l'entraînement, mais on a fait un très bon match, on a tenté et c'est le plus important. »

Malheureusement, Karim Benzema n'a pas trouvé le chemin des filets pour son grand retour sous le maillot bleu. Un fait qui ne provoque aucune frustration chez l'attaquant français plutôt optimiste pour l'avenir. « Un match, c'est comme ça, l'essentiel est de se créer les occasions, gagner et faire mieux la prochaine fois. » Prochaine étape pour l'équipe de France et Karim Benzema, la réception de la Bulgarie le 8 juin prochain au Stade de France.