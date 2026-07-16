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Officiel Ligue 1

Timothée Pembélé s’engage définitivement avec Le Havre

Par Sasha Nahon
1 min.
Timothee Pembele avec le PSG @Maxppp

Le Havre AC a officialisé le transfert définitif de Timothée Pembélé. Prêté à deux reprises par Sunderland, entre septembre 2024 et mai 2025 puis de janvier à mai 2026, le défenseur de 23 ans s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec le club normand.

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Polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe comme sur les côtés de la défense, Pembélé connaît déjà parfaitement son nouvel environnement après avoir disputé 35 rencontres sous les couleurs ciel et marine. « Je suis très heureux de revenir », a déclaré le défenseur, qui retrouve officiellement l’effectif de Didier Digard.

Pub. le - MAJ le
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