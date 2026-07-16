Timothée Pembélé s’engage définitivement avec Le Havre

Le Havre AC a officialisé le transfert définitif de Timothée Pembélé. Prêté à deux reprises par Sunderland, entre septembre 2024 et mai 2025 puis de janvier à mai 2026, le défenseur de 23 ans s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec le club normand.

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Sous les projecteurs : Timothée Pembele. 💡



Le défenseur, prêté deux saisons de suite par Sunderland, s’engage définitivement avec le HAC ! ✍️



Bon retour au Havre Athletic Club Tim’. 🙋‍♂️ pic.twitter.com/hSmDy40IKz — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) July 16, 2026

Polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe comme sur les côtés de la défense, Pembélé connaît déjà parfaitement son nouvel environnement après avoir disputé 35 rencontres sous les couleurs ciel et marine. « Je suis très heureux de revenir », a déclaré le défenseur, qui retrouve officiellement l’effectif de Didier Digard.