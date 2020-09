Mercato : Luca Zidane galère à trouver un club

La suite après cette publicité

Le poids du nom. Après avoir mené une carrière couronnée de succès en tant que joueur, Zinedine Zidane est en train de se bâtir un joli palmarès en tant qu'entraîneur. Un exemple à suivre à tous les niveaux pour ses quatre fils. Mais cela s'avère particulièrement compliqué pour certains d'entre eux. Il y a quelques jours, on apprenait qu'Almeria avait mis Enzo Zidane (25 ans) sur le marché. Arrivé durant le mois de février après avoir passé six mois au Desportivo Aves au Portugal, le fils aîné de Zizou n'a donc joué que 4 matches avec l'écurie espagnole. Ce qui a été visiblement suffisant pour se faire un avis.

Son petit-frère, Luca (22 ans), est lui aussi en quête d'un nouveau challenge. L'an dernier, le Real Madrid l'a prêté au Racing Santander. En effet, le jeune homme était barré par la concurrence puisque Thibaut Courtois et Alphonse Areola, prêté par le PSG, étaient les deux gardiens des Merengues. Luca Zidane est donc allé chercher du temps de jeu ailleurs. Ce qu'il a trouvé à Santander où il a joué 33 rencontres au total en deuxième division. Le temps pour lui d'encaisser 42 buts et de réaliser 101 arrêts. Si le joueur né en 98 a pu engranger de l'expérience, il n'a pas réussi à sauver son équipe, qui a été reléguée à l'issue de la saison.

Ça ne se bouscule pas pour Luca Zidane

Mais cela n'a pas été l'unique mauvaise nouvelle pour le natif de Marseille. Lié au Real Madrid jusqu'en juin 2020 et donc en fin de contrat, il n'a pas été conservé par les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu qui ont confié le rôle de gardien n°2 à Andriy Lunin. À 22 ans, le portier, qui a débuté au sein de la Casa Blanca en 2004 à l'âge de 6 ans, doit donc tourner la page et trouver un nouveau point de chute pour lancer sa carrière au plus haut niveau. D'après les informations de AS, évoluer en France serait sa priorité.

Cet été, Montpellier a été cité comme un prétendant. Mais Laurent Nicollin avait démenti dans les colonnes du Midi Libre. «C'est l'agent qui nous a sondé, pas forcément l'inverse. C'est un très bon gardien, avec beaucoup de potentiel mais dans ce profil là, on a déjà Dimitry Bertaud.» Depuis, on n'a plus vraiment entendu grand chose au sujet du Français qui a évolué en sélection tricolore entre les U16 et les U20. On peut même dire que ça ne se bouscule pas vraiment pour lui. Ce qui inquiète AS qui a titré aujourd'hui : «Luca Zidane toujours sans équipe». Si son statut d'agent libre pourrait lui permettre de trouver un club après la clôture du mercato le 5 octobre prochain, il doit malgré tout se presser pour trouver un club histoire d'éviter de vivre une véritable galère...