Le PSG tourne au ralenti mais ne dramatise pas

Le Paris Saint-Germain connaît un début de saison loin de ses standards. Battu ce vendredi soir par l’AS Monaco au Parc des Princes (1-2), le club de la capitale enchaîne un troisième match sans victoire en Ligue 1 et une deuxième défaite cette saison après celle concédée face à Lens lors du Trophée des Champions. Entre-temps, les Parisiens ont également concédé deux nuls 2-2 contre Rennes puis Lille. Résultat : seulement 2 points pris après trois journées, un bilan inhabituel pour le champion de France en titre, qui peine clairement à lancer sa saison.

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Et sur le terrain, le constat est assez similaire. Physiquement comme techniquement, le PSG ne semble pas encore à son meilleur niveau et laisse régulièrement des espaces à ses adversaires. La formation de Luis Enrique affiche notamment une certaine fragilité défensive puisqu’elle a encaissé deux buts par match en moyenne en Ligue 1 depuis le début de l’exercice. Pourtant, malgré ce bilan comptable inquiétant, l’entraîneur espagnol refuse catégoriquement de céder à la panique. « Vraiment, c’est une motivation incroyable pour mes joueurs, pour l’équipe, pour le club. Si vous voulez parier sur qui va être champion à la fin du championnat, on peut parier. 7 points ? OK, on va chercher à rectifier ça le plus vite possible », a-t-il lancé en conférence de presse.

Une défense friable

Luis Enrique est même allé plus loin pour défendre la prestation de ses joueurs face à Monaco. « Non, il ne faut pas s’inquiéter. Je le dis honnêtement. C’est un moment particulier. Aujourd’hui (vendredi), combien de frappes cadrées a fait Monaco ? Deux. Combien de buts ? Deux. On verra à la fin de la saison si ça s’équilibre. Je dois dire que Monaco a très bien défendu, j’ai aimé comment ils ont joué. Ils sont premiers, félicitations à eux et à Filipe Luis. Ce que je veux transmettre, c’est qu’il ne faut pas voir que le résultat. On a pressé aujourd’hui de manière sensationnelle, bien mieux que dans beaucoup de matches où on n’a encaissé aucun but. Mais aujourd’hui, la malchance a été là pour nous. Ce que j’ai vu défensivement était d’un très beau niveau. Le résultat ne peut pas effacer tout ce qu’on a fait de bien. Monaco sait que s’ils jouent dix fois contre nous comme ça, on gagne huit fois, il y a une fois nul et on perd une fois. C’est aujourd’hui. »

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Même son de cloche chez João Neves, qui ne souhaite pas tirer la sonnette d’alarme malgré ce début de saison compliqué. « C’est difficile de perdre, c’est normal, ça arrive dans le foot, on va essayer de s’améliorer. Il n’y a pas d’explication, on a essayé de bien faire. Des fois, on perd, des fois, on gagne, c’est comme ça. Ma première année à Paris, on n’a pas gagné au début et on a fini champions, donc on n’est pas dans notre meilleure version, mais on va essayer d’améliorer ça. On a fait un beau match, mais Monaco a une grande équipe avec un grand coach, félicitations à eux. On n’a pas réussi à marquer assez, ça va arriver. Si on ne prend pas de buts, on ne perdra pas. Mais c’est le football, on va essayer de marquer un but de plus que l’adversaire. On va se reposer pour jouer la C1. On n’est pas inquiets pour ça, on a la mentalité du haut niveau et une grande équipe, donc on va penser à notre compétition préférée maintenant. » Le PSG va désormais devoir rapidement retrouver son rythme, d’autant que la Ligue des Champions arrive déjà. Pas question donc de s’alarmer, mais les prochaines semaines permettront de voir si ce début poussif n’était qu’un simple accident de parcours.