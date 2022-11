BL : Fribourg, nouveau dauphin du Bayern, après sa large victoire sur l'Union Berlin

Respectivement 4ème et 3ème en début de journée, Fribourg et l'Union Berlin (27 points chacun) avaient reculé d'une place (5ème et 4ème donc) après le match nul de Francfort (27 points également) sur la pelouse de Mayence. Les deux équipes avaient donc l'occasion de reprendre leur place respective et peut-être même d'espérer mieux en fonction du résultat face à un concurrent direct aux places qualificatives à la prochaine Ligue des Champions. Une rencontre qui tenait d'ailleurs toutes ses promesses dans un début de match complètement fou. A peine 30 secondes après le coup d'envoi, Christian Günter centrait pour Ritsu Doan mais Christopher Trimmel touchait et déviait le cuir de la main (1e). Après quelques minutes de jeu et de flottement, l'arbitre, M. Deniz Aytekin, décidait de siffler un pénalty pour les locaux, après intervention de la VAR puis être allé voir les images (3e). Vincenzo Grifo ne tremblait pas et envoyait un missible à contre-pied du gardien adverse pour ouvrir le score pour Fribourg (4e, 1-0). Le match devenait ensuite complètement fou avec le doublé de l'Italien quelques minutes plus tard sur une perte de balle des Berlinois et une contre-attaque éclaire puis un une-deux dévastateur avec Michael Gregoritsch (6e, 2-0).

La suite après cette publicité

Mais le pire était à venir pour l'Union. Dans la foulée, les joueurs de Urs Fischer obtenaient un pénalty pour une faute de Nicolas Höfler sur Sheraldo Becker aux abords de la surface de réparation (8e). Malheureusement pour les visiteurs, Robin Knoche envoyait le cuir sur le poteau et les locaux pouvaient alors se dégager (9e). Une dizaine de minute après ce fait de jeu, Ritsu Doan s'infiltrait dans la surface berlinoise et s'écroulait au contact de Diogo Leite. Le Portugais de l'Union prenait un carton rouge pour la faute commise et offrait un nouveau pénalty aux locaux (19e). Vincenzo Grifo, toujours lui, se chargeait de le convertir pour donner un peu plus de largeur au score (20e, 3-0). Juste avant la pause, Michael Gregoritsch profitait d'une belle passe de son coéquiper japonais pour exécuter un lob parfaitement dosé sur Lennart Grill (41e, 4-0). En deuxième période, les visiteurs couraient derrière le ballon mais tentaient quand même de réagir pour ne pas complétement sombrer. Sur un énième pénalty, Sven Michel sauvait d'ailleurs l'honneur de son équipe en fin de rencontre (85e, 4-1). Grâce à cette victoire éclatante, Fribourg est le nouveau dauphin du Bayern Munich en Bundesliga tandis que l'Union Berlin prend la place laissée vacante par son adversaire du soir (5ème).