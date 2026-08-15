Amical : le Bayern Munich domine Leipzig, mais perd 3 cadres sur blessure

Pour son avant-dernier match de préparation, le Bayern Munich a dominé le RB Leipzig (3-1), à l’Allianz Arena, ce samedi. Luis Díaz a ouvert le score pour les Bavarois jusqu’avant le quart d’heure de jeu (13e, 1-0). En seconde période, Brajan Gruda égalisait pour le club saxon (53e, 1-1), avant que la recrue Nathaniel Brown ne remette le Bayern devant au score (57e, 2-1). En fin de partie, Jamal Musiala scellait le succès munichois (81e, 3-1).

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Une victoire néanmoins, entachée par les sorties sur blessure de Konrad Laimer (9e), Kim min-Jae (69e) et Musiala (86e), mais durant laquelle la nouvelle recrue offensive, Ismaël Saibari, a réalisé ses débuts et a même délivré une passe décisive sur le troisième but. Les hommes de Vincent Kompany ont un ultime match de préparation à disputer sur la pelouse du FC Heidenheim, mardi soir (18h), avant de lancer officiellement leur saison, samedi prochain (20h30), avec un énorme choc à Dortmund pour la Supercoupe d’Allemagne.