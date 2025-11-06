Barça : Éric García transporté à l’hôpital après un violent choc au visage

Le défenseur du Barça, Éric García a été transporté à l’hôpital après la rencontre de Ligue des Champions disputée ce mercredi soir contre le Club Bruges, pour passer des examens à la suite d’un violent choc au visage. L’Espagnol de 24 ans pourrait souffrir d’une fracture du nez, comme il l’a lui-même confié aux journalistes après la rencontre : « je crois qu’il m’a cassé le nez », a-t-il déclaré d’après Marca. L’incident est survenu juste après le coup de sifflet final, lorsque García a heurté de plein fouet la tête du joueur adverse Romeo Vermant en disputant un ballon aérien. Pris en charge sur le terrain alors qu’il saignait abondamment, le défenseur catalan a ensuite été conduit dans un centre spécialisé pour des examens complémentaires.

En cas de fracture confirmée, García pourrait manquer la prochaine rencontre du Barça face au Celta Vigo, à moins qu’il ne décide de jouer avec un masque protecteur. Un coup dur pour Hansi Flick, déjà privé de plusieurs éléments cadres, comme Raphinha ou encore Christensen en défense. Avant son arrivée à l’hôpital, le joueur formé à La Masia a d’ailleurs livré une analyse lucide du match, regrettant les erreurs défensives collectives : « on perd le ballon dans des zones dangereuses et ça profite à l’adversaire. Il faut absolument corriger ça », a-t-il déclaré, conscient des faiblesses actuelles de son équipe.