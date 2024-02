Nantes-PSG : Moussa Sissoko revient sur le plan tactique

Interrogé après la défaite de son équipe (0-2) contre le PSG en Ligue 1, lors de la 22ème journée, le milieu, Moussa Sissoko, est revenu sur le bloc bas et la préparation tactique pour cette rencontre : «On avait un plan tactique bien précis, d’avoir un bloc bas, de les attendre et de surtout fermer l’intérieur en essayant de les emmener sur les côtés pour les défendre en deux contre un. Je pense qu’on l’a bien fait. Après quand on avait le ballon, on se devait de bien exploiter les contres. On a eu des situations pour marquer, ça s’est joué de peu. On a pas réussi à le faire. On sait que contre les grandes équipes si tu marques pas, tu peux te prendre un but»

La suite après cette publicité

«Il y a eu le but de Lucas qui nous fait de mal, on est resté concentré dans le match, Kylian qui rentre ensuite avec péno. On a continué le plan de jeu, même à 2-0, on a essayé de marquer, on aurait dû le faire, on n’a pas réussi mais on a pas rougir. On va se reposer et on aura un match important semaine prochaine», a déclaré l’ancien international des Bleus au micro de Canal+.