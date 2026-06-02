CdM 2026 : la liste des 26 du Qatar
Disputant sa deuxième Coupe du monde aprés l’édition de 2022, le Qatar se présente avec la volonté de briller sous les ordres de son sélectionneur Julen Loptegui. Les doubles champions d’Asie en titre seront présent dans le groupe B avec le Canada, la Bosnie-Herzégovine et la Suisse et voudront jouer les troubles-fêtes.
For the badge.— Qatar Football Association (@QFA_EN) June 1, 2026
The official squad for the FIFA World Cup 2026™ has been announced.🌟#AlAnnabi#AllForQatar 🇶🇦#FIFAWorldCup 🏆 pic.twitter.com/N21sJPSzxp
Après avoir formulé une liste élargie, l’ancien coach du Real Madrid et de Séville a retiré certains éléments et rajouté Karim Boudiaf (Al-Duhail SC) qui avait été initialement absent. Le gardien Shehab Ellethy (Al-Shahania), les défenseurs Youssef Ayman (Al-Duhail), Terek Salman (Al-Sadd), Abdulla Al-Ali (Qatar SC), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Mohammed Waad (Al-Shamal Niall Mason (Qatar SC), le milieu Anas Abweny (Al-Sadd) et les attaquants Sebastián Soria (Qatar SC), Mubarak Shanan (Al-Duhail), Khalid Ali Sabah (Al-Rayyan) et Mohamed Khaled Gouda (Al-Arabi) en sont victimes.
La liste des 26 du Qatar
Gardiens : Meshaal Barsham (Al Sadd), Salah Zakaria (Al-Duhail) et Mahmoud Abunada (Al-Rayyan)
Défenseurs : Al-Hashmi Al-Hussain (Al-Arabi), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Issa Laye (Al-Arabi), Pedro Miguel (Al-Sadd), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa), Sultan Al-Brake (Al-Duhail) et Ayoub Al Alawi (Al-Gharafa)
Milieux : Jassem Gaber (Al-Rayyan), Mohamed Al-Mannai (Al-Shamal), Assim Madibo (Al-Wakrah), Ahmed Fathi (Al-Arabi), Abdulaziz Hatim (Al-Rayyan) et Karim Boudiaf (Al-Duhail SC)
Attaquants : Akram Afif (Al-Sadd), Edmilson Junior (Al-Duhail), Yusuf Abdurisag (Al-Wakrah), Hasan Al-Haydos (Al-Sadd), Tahsin Mohammed (Al-Duhail), Ahmed Alaaeldin (Al-Rayyan), Mohammed Muntari (Al-Gharafa), Almoez Ali (Al-Duhail) et Ahmed Al-Janehi (Al-Gharafa)
