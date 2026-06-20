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CdM 2026 : le Brésil donne des nouvelles de Raphinha

Par Maxime Barbaud
1 min.
Brésil 3-0 Haïti
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C’est la mauvaise nouvelle au Brésil. Il y a certes eu la victoire face à Haïti 3-0 pour ce 2e match de Coupe du Monde mais aussi la sortie sur blessure de Raphinha avant la pause. L’ailier a ressenti une douleur derrière la cuisse, la même où il s’était déjà blessé face à la France en mars dernier. On craint une forme de rechute.

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Si tel est le cas, le joueur du Barça serait forfait pour plusieurs matchs, voire pour le reste de la compétition. La fédération brésilienne a émis un premier communiqué sur son état de santé. «L’attaquant a ressenti une douleur à l’ischio-jambier droit durant la première mi-temps du match contre Haïti. Le joueur a déjà commencé un traitement et son état sera réévalué».

Pub. le - MAJ le
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