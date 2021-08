OL - Clermont : les compositions officielles

La 3e journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un duel intéressant entre l'Olympique Lyonnais qui réalise un début de saison compliqué et Clermont qui fait sensation. Les Gones s'organisent en 4-3-3 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Devant lui, Léo Dubois, Sinaly Diomandé, Damien Da Silva et Emerson Palmieri prennent place. Maxence Caqueret, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta composent l'entrejeu derrière Karl Toko-Ekambi, Moussa Dembélé et Houssem Aouar.

De son côté, Clermont opte pour un 4-2-3-1 avec Arthur Desmas dans les cages. Ce dernier peut compter sur Akim Zedadka, Cédric Hountondji, Florent Ogier et Arial Mendy en défense. Le double pivot est assuré par Jonathan Iglesias et Johan Gastien. Seul en pointe, Mohamed Bayo est soutenu par Jodel Dossou, Jason Berthomier et Jim Allevinah.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

OL : Lopes - Dubois, Diomandé, Da Silva, Emerson - Caqueret, Guimaraes, Paqueta - Toko-Ekambi, Dembélé, Aouar

Clermont : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier, Mendy - Iglesias, Gastien - Dossou, Berthomier, Allevinah - Bayo