Zamalek : Mahmoud Bentayb libre et déjà convoité

Arrivé au Zamalek sous la forme d’un prêt en provenance de Saint-Étienne, Mahmoud Bentayg avait rapidement convaincu les dirigeants cairotes. Satisfait du rendement du latéral gauche marocain, le géant égyptien n’avait pas hésité à lever son option d’achat pour l’installer durablement dans le couloir gauche. Sportivement, le pari était réussi : en 42 apparitions sous le maillot du Zamalek, le joueur de 26 ans a rendu une copie propre (2 buts, 5 passes décisives).

La suite après cette publicité

Mais en coulisses, la situation s’est détériorée. Selon nos informations, Bentayg a décidé de rompre unilatéralement son contrat, lassé d’attendre des salaires qui ne venaient plus depuis plus de trois mois. Désormais libre de tout contrat, le natif de Casablanca est une opportunité en or sur le marché. Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe Arabe avec le Maroc, il ne manque pas de prétendants. Toujours selon nos informations, son profil a alerté plusieurs écuries du Golfe (Arabie saoudite, Qatar, Émirats) mais aussi quelques formations européennes, prêtes à saisir l’occasion de récupérer un joueur performant à moindre coût.