Liverpool : l'incroyable destin d'Oakley Cannonier

Oakley Cannonier, son nom vous est très certainement étranger. Pourtant, un soir de mai 2019, dans la mythique enceinte d'Anfield, ce jeune anglais de 17 ans a très certainement contribué au panthéon du football européen. Ramasseur de balles lors de la demi-finale entre Liverpool et le Barça en Ligue des Champions (remportée 4-0 par les Reds), il est devenu le héros d'une remontée qui restera à tout jamais gravée dans les mémoires des amoureux du ballon rond. Sévèrement battus à l’aller (3-0), les hommes de Jurgen Klopp mènent 3 buts à 0 et une prolongation se profile... Oui, mais voilà, à la 79e minute de jeu, un ramasseur de balle sert très rapidement Trent Alexander-Arnold au poteau de corner. Le latéral anglais joue vite sur Origi qui surprend la défense barcelonaise et inscrit le quatrième but des Reds, synonyme de qualification en finale. Un geste inédit défrayant alors la chronique.

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Depuis deux années sont passées et l'auteur de ce coup de génie pourrait à nouveau se montrer décisif pour les Reds. Sur son compte officiel Twitter, Liverpool a ainsi annoncé que l'attaquant international anglais en catégorie U18, avait officiellement signé son premier contrat professionnel avec le club. S'il a déjà conquis le cœur des supporters, Oakley Cannonier ne doit en rien cette nouvelle à cette histoire passée. Auteur de 4 buts en 8 matches de Premier League U18, il est l'un des grands espoirs Liverpool FC. Comme un symbole, il avait notamment inscrit contre Leeds en novembre le dernier but de l’histoire de Melwood, l’ancien centre d’entraînement historique des Reds. Décidemment.