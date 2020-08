Benfica : Rui Costa fait une croix sur Cavani

Edinson Cavani (33 ans) n'ira finalement pas à Benfica, c'est désormais une certitude. L'Uruguayen demande un salaire trop élevé et malgré les grands efforts du club portugais, les deux parties n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. Rui Costa, le directeur du football de la formation lisboète, affirme même dans Record que les négociations ne reprendront pas.

«Je me suis mal exprimé. Bien sûr, de notre côté, les discussions sont closes. Benfica a formulé une offre, la meilleure possible, et cela n’augmentera pas. Il n’y a rien d’autre à négocier. Nous sommes allés aussi loin que ce que nous pouvions. De notre côté le sujet est clos.» Un coup dur pour l'ancien parisien qui va peut être devoir revoir ses prétentions salariales à la baisse pour poursuivre sa carrière en Europe.