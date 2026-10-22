Ligue Europa : l’OL coule à Hoffenheim, Bournemouth donne une leçon à l’AC Milan

Toujours invaincu en Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais se rendait à Hoffenheim, ce jeudi soir, pour espérer garder son invincibilité européenne. Pour cette rencontre face aux Allemands, Paulo Fonseca prenait le parti pris d’aligner une équipe bis : Athekame, Niakhaté, Morton, Tolisso et Nuamah débutaient sur le banc, tandis que Mata, Boudache, Himbert et Nakamura prenaient place d’entrée sur la pelouse de la SNP Arena. Après 10 minutes de jeu, les Gones se signalaient déjà avec cette reprise de Nakamura, bien stoppée par Baumann. La réponse du TSG ne s’est pas fait attendre, avec cette belle combinaison conclue par cette frappe arrêtée de Prass par Greif (13e).

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Remanié et bousculé, l’OL a fini par chuter

Le portier slovaque a ensuite été sauvé par sa transversale après avoir dévié la reprise de la tête de Hranáč sur corner (20e). Après plusieurs minutes d’interruption suite à la sortie de Kango sur civière, l’OL se faisait ballotter, même si Boudache passait tout près du but après son face-à-face contre Baumann (37e). Finalement, le couperet tombait dans le temps additionnel du premier acte. Peinant à se dégager à la suite d’une longue touche jouée dans la surface, l’OL concédait l’ouverture du score de Kramarić, auteur d’une tête bien croisée (45e+3, 1-0). Malgré les entrées de Niakhaté et Morton au retour des vestiaires, la seconde période démarrait de la pire des manières pour les Rhodaniens.

Derrière un dégagement de Greif, Kramarić se muait cette fois-ci en passeur pour Daghim qui marquait du pied droit pour doubler la mise (49e, 2-0). Face au spectre d’une première défaite en C3 cette saison, Paulo Fonseca lançait même Tolisso à l’heure de jeu. Et si les Lyonnais avaient davantage le monopole du ballon, les visiteurs n’ont jamais réussi à faire trembler les filets du TSG. Pire encore, l’actuel leader de Ligue 1 n’a pas cadré la moindre frappe en seconde période. Déjà passé proche du but dix minutes auparavant, Hložek scellait la victoire d’une frappe ras de terre en fin de match (83e, 3-0). Défait pour la première fois dans cet exercice 2026/2027 d’Europa League, l’Olympique Lyonnais chute du top 8 et se classe 12e. Les Gones devront relever la tête en déplacement à la Sociedad dans deux semaines. De son côté, le TSG Hoffenheim décroche son premier succès en C3, et intègre le top 24.

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Maignan expulsé avec Milan, Mateta buteur avec Palace

Dans le même temps, l’AC Milan voyageait jusqu’en Angleterre pour affronter Bournemouth. Une rencontre durant laquelle les Rossoneri n’ont pas vu le jour. Après un premier penalty concédé par De Winter et transformé par Kluivert (8e), les hommes de Rúben Amorim étaient réduits à dix après un mauvais geste de Maignan sur Adams. Tavernier se chargeait alors de marquer le second penalty pour le break (32e). Inoffensifs, sans idée et surclassés par la formation de Marco Rose, les Milanais voyaient même les Cherries aggraver le score avec Adli (84e). Milan s’est ainsi incliné pour la deuxième fois en trois journées de C3 (3-0) et occupe la 24e place du classement. En face, Bournemouth enchaîne un troisième succès et se classe 3e.

Parmi les autres résultats notables de cette soirée, Crystal Palace a été accroché par Beşiktaş en Turquie (2-2), malgré un but de Jean-Philippe Mateta. En déplacement en Écosse, le Celta de Vigo a renversé le Celtic Glasgow (1-2). Dans les autres rencontres, la Real Sociedad a roulé sur Lillestrøm (0-6) et le Benfica Lisbonne a surclassé l’Omonia Nicosia dans la douleur (1-4). Après sa victoire au Vélodrome la semaine passée, l’Olympiakos a réalisé le 3 sur 3 dans la compétition, en dominant le Sparta Prague (1-0).

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Le classement de l’Europa League après cette 3e journée

Les résultats de cette soirée de la 3e journée de Ligue Europa :

Hoffenheim 3-0 OL

Bournemouth 3-0 AC Milan

Beşiktaş 2-2 Crystal Palace

Celtic 1-2 Celta de Vigo

Jagiellonia Bialystok 0-3 Anderlecht

Lillestrøm 0-6 Real Sociedad

NK Celje 2-2 RB Salzburg

Olympiakos 1-0 Sparta Prague

Omonia Nicosia 1-4 Benfica

Viktoria Plzeň 1-2 Levski Sofia