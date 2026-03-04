Caméras dans les douches… Les joueuses du Rheindorf Altach victimes de voyeurisme de la part d’un dirigeant

Le football féminin continue d’être entachée par des atrocités toujours plus surprenantes. En effet, après la condamnation d’un ancien dirigeant et arbitre suisse pour avoir installé des caméras dans les vestiaires de l’équipe féminine du Rheindorf Altach (Autriche), Eleni Rittmann, victime de ces faits et aujourd’hui à Thonon Évian Grand Genève, a voulu briser un silence profond qui durait. Dans un entretien poignant accordé à So Foot, elle est revenue sur cette expérience traumatisante. Une prise de conscience dans le football féminin doit être établie d’après elle. « Je me rappelle aussi qu’une autre fois, il connaissait une conversation que j’avais eue sous la douche avec une coéquipière, sans que je comprenne comment c’était possible. Mais à aucun moment je n’aurais pensé à une affaire comme celle-ci, je faisais confiance au club et à cet homme. Je veux que les clubs fassent plus attention à qui ils intègrent dans le football féminin. Qu’ils soient plus prudents avec les hommes, qu’ils soient plus questionnés. Je souhaite que l’on protège davantage les joueuses, elles ne le sont pas suffisamment dans beaucoup de clubs. J’espère surtout donner de la force à d’autres joueuses ». Avant qu’elle ajoute un propos fort sur cet impact.

« Je suis traumatisée. Quand je suis arrivée dans mon nouveau club, j’ai fouillé tout le vestiaire pour voir s’il y avait des caméras. Quand je vais aux toilettes, j’ai toujours peur que quelqu’un soit en train de me filmer. Aujourd’hui, je suis toujours nerveuse quand je vais dans une douche ou des toilettes publiques ». Désormais sous les couleurs de Thonon Évian Grand Genève en Seconde Ligue, celle-ci semble plus apaisée, même plutôt confiante. « Je me sens vraiment bien en France et j’aime être ici. C’est très professionnel. J’ai parlé avec notre manageuse de ce qui s’est passé en Autriche. Elle m’a aidée avec mon traumatisme. J’avais peur que la même chose arrive ici. Mais j’en ai parlé et elle a dissipé mes peurs. Je me sens en sécurité dans mon nouveau club. Et je me sens beaucoup mieux » a-t-elle souligné durant l’interview.