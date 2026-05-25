Mercato : Julian Alvarez a fait son choix final entre le FC Barcelone et le PSG !

Le dossier Julian Alvarez passionne les foules. En Espagne, mais aussi dans le reste de l’Europe, puisqu’il fait partie des joueurs les plus cotés sur le marché actuellement. Et ce alors qu’il sort d’une saison moyenne, avec seulement 8 buts et 4 passes décisives en 29 rencontres de Liga, mais de biens meilleures statistiques en Europe, avec 10 réalisations et 4 assists en Ligue des Champions.

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Trois clubs seraient particulièrement intéressés par ses services, et pas des moindres : le Paris Saint-Germain, un temps considéré comme très bien positionné sur ce dossier, Arsenal et l’Atlético de Madrid, alors que l’Atlético pourrait demander jusqu’à 150 millions d’euros pour son champion du monde 2022. Et dans la nuit, les médias espagnols ont dévoilé plusieurs informations assez intéressantes concernant l’avenir de l’attaquant de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2030 à Madrid et avec une clause libératoire de 500 millions d’euros.

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Il va snober le PSG

La Cadena SER indique qu’il y a eu beaucoup de mouvements en coulisses autour de l’Argentin ces dernières heures, avec le Barça, Arsenal et le PSG qui sont repassés à l’attaque en coulisses. Mais surtout, l’Atlético semble désormais conscient que le joueur souhaite partir, et se serait fait à l’idée qu’il compte changer d’air cet été. Ce qui n’était pas forcément le cas jusqu’ici. El Chiringuito de Jugones indique que le joueur formé à River Plate a bel et bien communiqué ses velléités de départ aux dirigeants colchoneros.

L’émission rajoute surtout que le joueur veut attendre le FC Barcelone, malgré l’intérêt du PSG. Il souhaite défendre les couleurs du club catalan, et attend désormais un geste du champion d’Espagne en titre. Le média indique que l’Atlético acceptera de négocier et ne retiendra pas forcément le joueur contre son gré. Une opération qui s’annonce tout de même complexe pour les Blaugranas, qui vont cependant revenir à la règle du 1:1 du fair-play financier de la Liga, ce qui leur permettra d’avoir plus de marge de manoeuvre sur le mercato…