Real Madrid : Fede Valverde est entré dans une autre dimension

Fede Valverde fait partie, depuis des saisons déjà, des joueurs préférés des supporters madrilènes. Une étiquette de chouchou du Bernabéu qui s'explique par de nombreux facteurs : un comportement et une attitude toujours irréprochables sur et en dehors du terrain, sa polyvalence, son intensité dans le jeu et, forcément, ses prestations. Mais c'est surtout son évolution, depuis quelques mois déjà, qui râvi plus d'un fan merengue. Initiallement joueur de devoir, plutôt besogneux et souvent aligné devant la défense, à l'image de son passage au Deportivo la Corogne, il a su développer certaines qualités au fur et à mesure qu'il engrangeait de l'expérience sous la tunique blanche.

Son véritable golazo face à Mallorca ce week-end en témoigne. Certains diront que la défense insulaire a été un peu trop passive, mais plus que ce long rush et cette frappe lucarne opposée, ce qu'on peut retenir de ce but, c'est aussi la confiance totale de l'Uruguayen en ses (nouvelles) capacités. On ne peut pas encore parler de lui comme d'un véritable playmaker, au même titre qu'un Modric par exemple, mais il a réussi à développer ses qualités physiques déjà importantes en y ajoutant des touches de technicité et de lecture du jeu.

Un gros travailleur

Lorsque le Real Madrid construit le jeu, Valverde n'est plus forcément un simple point d'appui pour ses partenaires, mais un joueur sur lequel on peut s'appuyer pour faire des différences, qu'il évolue dans l'axe ou en tant que milieu droit. Il apporte ainsi une vraie valeur ajoutée, et a la confiance et les qualités pour se projeter vers l'avant avec de plus en plus de facilité. Bien encadré par Carlo Ancelotti, qui avait très vite senti que sa puissance et son volume de jeu étaient très précieux dans ce rôle de joueur de couloir, il a fait évoluer sa palette offensive et est plus à l'aise lorsqu'il faut tirer ou délivrer des passes dans le dernier tiers du terrain.

Valverde est devenu un todocampista comme on dit en Espagne, à savoir un milieu de terrain capable de tout faire, des deux côtés du terrain. Une évolution constante qui n'étonne pas grand monde à Madrid, puisque depuis ses premiers pas à Valdebebas à l'époque, l'Uruguayen a toujours été un énorme travailleur. Discret, humble et conscient de ce que représente le fait de porter la tunique du club de la capitale espagnole, il a passé énormément de temps en dehors des séances collectives à chercher les moyens pour optimiser ses performances. Ses proches parlent de lui comme de quelqu'un très critique envers lui-même et qui ne se repose pas sur ses lauriers. Fede Valverde est la preuve même que tout travail porte ses fruits.