Serie A : Rome dispose du Genoa sans forcer

Le match a commencé sur un tout petit rythme, avant que Gianluca Mancini ne débloque la situation en s'envolant sur un corner de Lorenzo Pellegrini tiré côté droit et claque une tête puissante, en dévorant au passage le pauvre Andrea Masiello dans les airs (1-0, 24e). La partie s'est doucement emballée ensuite et Pedro a allumé Federico Marchetti dans la foulée (27e). Avant de retomber dans un faux rythme, Rome gérant son avantage au petit trot. Et, assez longtemps, le Genoa ne s'est pas révolté plus que ça, en gardant un système très défensif et en coulissant assez bas. Avec pour seul vague danger sur le but de la Louve dans les 45 premières minutes, un coup franc de Mattia Destro envoyé dans la boîte, rapidement gâché par une main génoise.

La Roma a poursuivi en mode gestion après la pause, et le Genoa a évolué légèrement plus haut. C'est dans ce schéma que Gonzalo Villar a profité d'un contact entre Henrikh Mkhitaryan et Miha Zajc pour remonter le terrain balle au pied, avant de frapper au but et de trouver le poteau sur un tir dévié par le tacle glissé de Ivan Radovanovic (68e). Rick Karsdorp a ensuite débordé à droite, centré sur Pedro qui, d'une talonnade, a touché du bois, avant que Borja Mayoral ne glisse le cuir au fond des filets en position de hors-jeu (74e). Les locaux ont mieux fini et valident cette courte victoire à l'occasion de la 26e journée de Serie A, qui leur permet de passer provisoirement quatrièmes à trois point du Milan (2e) et neuf de l'Inter (1er). Le Genoa cale encore et reste treizième.