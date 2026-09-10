OM : la réponse d’Amine Harit sur une possible baisse de salaire

Dans le viseur de la DNCG, l’OM s’est affairé à réduire sa masse salariale cet été. Le président marseillais Stéphane Richard avait indiqué au micro de RMC la semaine dernière que plusieurs joueurs étaient, en ce sens, prêts à baisser leur salaire, ou à l’étaler. Certaines indiscrétions laissaient entendre qu’Amine Harit était par exemple prêt à revoir ses émoluments à la baisse, un sujet sur lequel l’intéressé a été interrogé ce jeudi en conférence de presse.

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«Il y a eu des discussions avec le club. Par respect pour le club, je ne vais pas m’étaler dessus ici. Je n’ai rien à dire sur ce sujet, il me reste un an de contrat, je suis très content d’être là. Les contrats, on verra plus tard, je pense que les résultats sont plus importants actuellement», a indiqué l’international marocain à la veille du déplacement de l’OM à Rennes. Revenu en bonne forme depuis le début de saison, Harit a exprimé tout son bonheur d’être resté à Marseille cet été : «il n’y a aucune revanche. La saison dernière, mon prêt (à Basaksehir) a été bénéfique, j’ai retrouvé le plaisir de jouer chaque week-end. Je suis très content d’être là, j’ai envie de faire une grande saison collectivement et individuellement. On peut faire quelque chose de bien.»